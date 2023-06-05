أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- ردّ البيت الأبيض مساء الأحد على قرار السعودية بتخفيض إنتاج النفط بقوله إن المسؤولين الأمريكيين يركزون على الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين.

وفي محاولة لرفع الأسعار، تعهدت السعودية بخفض إنتاجها النفطي بمقدار مليون برميل أخرى يوميًا اعتبارًا من يوليو/تموز.

وهذه الخطوة - التي تأتي خلال منتصف موسم الصيف - جزء من جهد مجموعة أوبك + لدعم الأسعار المتدهورة.

وقال مسؤول البيت الأبيض لـCNN في بيان: "نحن لسنا جزءا في أوبك +، فالمنظمة تتخذ القرارت الخاصة بها"، وأردف: "نحن نركز على المستهلكين الأمريكيين، ولس على سعر البرميل، وقد انخفضت الأسعار بشكل ملحوظ العام الماضي".

وتراجعت أسعار البنزين عما كانت عليه قبل عام، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى انخفاض أسعار النفط، بعد الارتفاع فوق 130 دولارًا للبرميل في مارس/آذار من عام 2022، كما انخفضت أسعار خام برنت إلى النصف تقريبًا.

وارتفع خام برنت بأقل من 1٪ مساء الأحد إلى حوالي 77 دولارا للبرميل.

وقال المسؤول في البيت الأبيض لـCNN: "كما قلنا، نعتقد أن العرض يجب أن يلبي الطلب وسنواصل العمل مع جميع المنتجين والمستهلكين لضمان دعم أسواق الطاقة للنمو الاقتصادي وانخفاض الأسعار للمستهلكين الأمريكيين".

كما خفضت أوبك +، التي تضم دولًا أساسية في أوبك مثل المملكة العربية السعودية وكذلك أعضاء من خارج أوبك بقيادة روسيا، الإنتاج بشكل غير متوقع في أبريل/نيسان.