دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تناول "حادث إطلاق النار" الذي وقع السبت على الحدود بين مصر وإسرائيل، وفق ما ذكره المتحدث باسم الرئاسة المصرية الثلاثاء.

وجاء في بيان نشره المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية على فيسبوك أن الاتصال تناول "حادث إطلاق النار الذي شهدته الحدود المصرية الإسرائيلية يوم السبت 3 يونيو 2023 والذي أدى إلى وفيات في أفراد تأمين الحدود".

وأكد السيسي ونتنياهو خلال الاتصال على "أهمية التنسيق بشكل كامل لكشف جميع ملابسات الحادث، واعتزام الجانبين استمرار العمل والتنسيق في سياق العلاقات الثنائية، والسعي لتحقيق السلام العادل والشامل والحفاظ على الاستقرار في المنطقة"، وفقا للمتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وكانت حادثة إطلاق نار قد وقعت على الحدود بين البلدين وأسفرت عن مصرع 3 جنود إسرائيليين ومجند مصري، السبت.