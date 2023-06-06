إيران تعلن موعد إعادة فتح سفارتها في السعودية

الشرق الأوسط
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إيران تعلن موعد إعادة فتح سفارتها في السعودية
صورة أرشيفية للمتحدث باسم الوزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعانيCredit: ATTA KENARE/AFP via Getty Images

(CNN)-- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الاثنين، أن إعادة فتح السفارة الإيرانية في الرياض، والقنصلية العامة في جدة، وبعثة إيران الدائمة لدى منظمة التعاون الإسلامي، سيتم رسميا خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.

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وأضاف كنعاني، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، أن استئناف النشاط في السفارة والقنصلية العامة الإيرانيتين "يأتي في إطار التوافقات الثنائية بين إيران والسعودية، بشأن عودة العلاقات بين البلدين".

وتابع أن كلا من السفارة الإيرانية في الرياض، والقنصلية العامة في جدة "بدأتا أنشطتهما بالفعل، قبل توجه الحجاج الإيرانيين إلى السعودية، ومن أجل تسهيل إجراءات السفر لهم، على أن يتم إعادة فتح أبواب كليهما رسميا بحضور مسؤولي وزارة خارجية البلدين".

وأعلنت السعودية وإيران في مارس/ آذار أنهما اتفقتا على إعادة العلاقات الدبلوماسية بعد 7 سنوات من العداء.

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