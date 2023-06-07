تفاعل على لحظة افتتاح السفارة الإيرانية في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحظة افتتاح السفارة الإيرانية في السعودية، وذلك بعد إعلان الرياض وطهران في مارس/ آذار الماضي اتفاقهما على إعادة العلاقات الدبلوماسية.

وتداول نشطاء فيديو لحظة افتتاح السفارة الذي نشرته قناة العربية، في حين نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن "ممثلين عن وزارتي الخارجية السعودية والإيرانية حضروا مراسم الافتتاح في مقر السفارة الإيرانية الذي كان مغلقا لسنوات بعدما تمّ ترميمه بالكامل مؤخرًا".

ونقلت الوكالة على لسان مساعد الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الإيرانية، علي رضا بيكدلي، خلال كلمة ألقاها في هذ المراسم: "اليوم هو يوم مهم في تاريخ العلاقات بين البلدين ونحن سعداء جدًا لوجودنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة والصديقة".

وتابع بيكدلي قائلا: "مع رفع علمي السعودية وإيران في البلدين سيبلغ التعاون الثنائي ذروته.. نحن نشهد صفحة جديدة في العلاقات الثنائية والإقليمية نحو مزيد من التعاون والتقارب"، وفقا لما نقلته الوكالة.