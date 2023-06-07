السعودية: استقبال وفد إيراني جاء لافتتاح سفارة طهران في الرياض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء، أن نائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي استقبل، في ديوان الوزارة بالرياض نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القنصلية علي رضا بيكدلي، والوفد المرافق له.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن "زيارة نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القنصلية، والوفد المرافق له، تأتي لافتتاح السفارة الإيرانية في الرياض، والقنصلية الإيرانية بجدة".

وتابعت: "عبر الجانبان خلال اللقاء، عن تطلعهما إلى تكثيف اللقاءات التشاورية وبحث سبل التعاون لتحقيق المزيد من الآفاق الإيجابية للعلاقات الثنائية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين".

وفي إيران، قالت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) إن "ممثلين عن وزارتي الخارجية السعودية والإيرانية حضروا مراسم الافتتاح في مقر السفارة الإيرانية الذي كان مغلقا لسنوات بعدما تم ترميمه بالكامل مؤخرا".

وذكر بيكدلي خلال كلمة ألقاها في هذا الحفل أن "هذا يوم مهم في تاريخ العلاقات بين البلدين، ونحن سعداء جدا لوجودنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة والصديقة".

وأضاف أنه "مع رفع علمي السعودية وإيران في البلدين سيبلغ التعاون الثنائي ذروته"، وتابع: "نحن نشهد صفحة جديدة في العلاقات الثنائية والإقليمية نحو مزيد من التعاون والتقارب".

كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أعلن، الاثنين، أن إعادة فتح السفارة الإيرانية في الرياض، والقنصلية العامة في جدة، وبعثة إيران الدائمة لدى منظمة التعاون الإسلامي، سيتم رسميا خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأضاف كنعاني، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، أن استئناف النشاط في السفارة والقنصلية العامة الإيرانيتين "يأتي في إطار التوافقات الثنائية بين إيران والسعودية، بشأن عودة العلاقات بين البلدين".

وتابع أن كلا من السفارة الإيرانية في الرياض، والقنصلية العامة في جدة "بدأتا أنشطتهما بالفعل، قبل توجه الحجاج الإيرانيين إلى السعودية، ومن أجل تسهيل إجراءات السفر لهم، على أن يتم إعادة فتح أبواب كليهما رسميا بحضور مسؤولي وزارة خارجية البلدين".

وأعلنت السعودية وإيران في مارس/ آذار أنهما اتفقتا على إعادة العلاقات الدبلوماسية بعد 7 سنوات من العداء.