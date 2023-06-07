دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لنظرائه في دول مجلس الخليجي خلال اجتماع في المملكة العربية السعودية، الأربعاء، إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة تجاه شركائها في الخليج.

وأضاف بلينكن، في افتتاح اللفاء الذي انعقد في العاصمة الرياض: "تواجدنا معًا هنا، وشراكتنا مع شركائنا في الخليج ليست لمواجهة التحديات فقط".

وأوضح بلينكن: "الولايات المتحدة وشركاؤها في الخليج لديهم أجندة للمنطقة وما وراء المنطقة لتطوير البنى التحتية ومواجهة أزمة المناخ وتحقيق أمن الغذاء، ولدينا أولويات مشتركة تسمح بتنويع الاقتصادات وتعزيز المرونة وتحقيق نتائج ملموسة لشعوبنا".

يأتي اللقاء بعد يوم من وصول وزير الخارجية الأمريكي إلى جدة، ولقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مستهل زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية، بعد توتر جراء الخلاف حول عدد الملفات، إلى جانب مسألة النفط، لاسيما بعد رفض الرياض مناشدات أمريكية للمساعدة في خفض الأسعار المرتفعة العام الماضي.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية #السعودية، في بيان، إن اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة بحث مجالات التنسيق المشترك، وقضايا سياسية وأمنية.

قبيل الاجتماع، التقى بلينكن مع الأمير فيصل بن فرحان، الأربعاء، وقال بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إن الوزيران اتفقا على "مواصلة العمل معًا لمكافحة الإرهاب، ودعم الجهود لتحقيق سلام دائم في اليمن، وتعزيز الاستقرار والأمن وخفض التصعيد والتكامل في المنطقة. وتعهد الجانبان بمواصلة تعاونهما القوي لإنهاء القتال في السودان".