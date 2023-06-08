"400 ثانية إلى تل أبيب".. ما سبب انتشار هذه العبارة في إيران؟

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
"400 ثانية إلى تل أبيب".. ما سبب انتشار هذه العبارة في إيران؟
Credit: ATTA KENARE/AFP via Getty Images

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أظهرت صور نشرتها وسائل إعلام حكومية إيرانية، الأربعاء، انتشار لافتات كبيرة تحمل عبارة "400 ثانية إلى تل أبيب" باللغات العبرية والعربية والفارسية في العاصمة الإيرانية، طهران، بمناسبة الكشف عن أحدث صاروخ فرط صوتي في البلاد.

وانتشرت اللوحات في "ساحة فلسطين" من جانب مجلس مدينة طهران، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وخلال احتفال كبير حضره الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في وقت سابق من الأسبوع الجاري، كشفت إيران النقاب عما تقول إنه صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت قادر على السفر مدى 870 ميلًا (1300 كم تقريبا) وتترواح سرعته بيم 13 ماخ و15 ماخ.

قد يهمك أيضاً

قادر على إجراء "مناورات" داخل وخارج الغلاف الجوي.. إيران تزيح الستار عن صاروخ "الفتاح" فرط الصوتي

ووصف القادة الإيرانيون صاروخ "فتاح" المحلي الصنع بأنه قادر على "ضرب أنظمة الدفاع الصاروخي" و"عناصر دفاعية مهمة لدى العدو"، حسبما ذكرت "إرنا".

تابعونا عبر

© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.