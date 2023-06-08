"400 ثانية إلى تل أبيب".. ما سبب انتشار هذه العبارة في إيران؟

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أظهرت صور نشرتها وسائل إعلام حكومية إيرانية، الأربعاء، انتشار لافتات كبيرة تحمل عبارة "400 ثانية إلى تل أبيب" باللغات العبرية والعربية والفارسية في العاصمة الإيرانية، طهران، بمناسبة الكشف عن أحدث صاروخ فرط صوتي في البلاد.

وانتشرت اللوحات في "ساحة فلسطين" من جانب مجلس مدينة طهران، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وخلال احتفال كبير حضره الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في وقت سابق من الأسبوع الجاري، كشفت إيران النقاب عما تقول إنه صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت قادر على السفر مدى 870 ميلًا (1300 كم تقريبا) وتترواح سرعته بيم 13 ماخ و15 ماخ.

ووصف القادة الإيرانيون صاروخ "فتاح" المحلي الصنع بأنه قادر على "ضرب أنظمة الدفاع الصاروخي" و"عناصر دفاعية مهمة لدى العدو"، حسبما ذكرت "إرنا".