"خلال مراسم خاصة".. إيران تعلن إعادة افتتاح قنصليتها في جدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت إيران، الأربعاء، عن إعادة افتتاح قنصليتها في مدينة جدة السعودية "خلال مراسم خاصة، وحضور عدد من المسؤولين الإيرانيين والسعوديين حفل إعادة افتتاح القنصلية، حيث تم رفع إيران وعزف النشيد الوطني"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأضافت الوكالة أن "البعثة الدائمة لإيران في منظمة التعاون الإسلامي استأنفت نشاطها، في حفل آخر، بحضور مسؤولين إيرانيين وسعوديين".

وتابعت أن "في يوم الثلاثاء جرت مراسم إعادة افتتاح السفارة الإيرانية في الرياض ، بحضور علي رضا بيكدلي نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية والبرلمانية والإيرانيين في الخارج ، وحسن زرنكار القائم باعمال السفارة الايرانية، وعلي اليوسف نائب وزير الخارجية السعودية للشؤون القنصلية وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية السعودية والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المقيم بالسعودية وممثلو مكاتب المنظمات الإقليمية والدولية التي تتخذ من الرياض مقرا لها".

ولفتت الوكالة إلى أن "إعادة افتتاح السفارات والقنصليات بين إيران والسعودية جاء بعد أشهر من الاتفاق بين الجانبين بوساطة صينية، لاستئناف العلاقات الدبلوماسية إثر سنوات من القطيعة".

يذكر أن وزارة الخارجية السعودية أعلنت، الثلاثاء، أن نائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي استقبل، في ديوان الوزارة بالرياض نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القنصلية، والوفد المرافق له.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن "زيارة نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القنصلية، والوفد المرافق له، تأتي لافتتاح السفارة الإيرانية في الرياض، والقنصلية الإيرانية بجدة".

وتابعت: "عبر الجانبان خلال اللقاء، عن تطلعهما إلى تكثيف اللقاءات التشاورية وبحث سبل التعاون لتحقيق المزيد من الآفاق الإيجابية للعلاقات الثنائية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين".