السعودية.. تداول فيديو مداهمة وكر مخدرات بحي شعبي بتبوك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من مداهمة قوات أمنية سعودية لوكر مروجي مخدرات في حي شعبي بمنطقة تبوك.

ونشرت وزارة الداخلية السعودية مقطع الفيديو على صفحتها بمنصة سناب شات.

وقالت الداخلية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية: "تمكَّنَت شرطة منطقة تبوك - ممثلة في إدارة التحريات والبحث الجنائي وقوة المهمات والواجبات الخاصة- من القبض على (3) مواطنين؛ لاتخاذهم منزلًا شعبيًّا مهجورًا في أحد أحياء مدينة تبوك وكرًا لإخفاء وترويج مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر، وضُبِطَ بحوزتهم أسلحةٌ ناريةٌ وبيضاءُ وذخيرةٌ حيةٌ وكاميراتُ مراقبة وهواتف متنقلة ومبلغ مالي".

وتابعت: "جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص".

وأضافت: "تهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa وستُعالج جميع البلاغات بسرية تامة".