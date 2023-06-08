الكرملين يوضح ما بحثه بوتين خلال اتصاله بمحمد بن سلمان

صورة أرشيفية للقاء سابق بين رئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

(CNN)-- أعلن الكرملين، الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث، خلال اتصال هاتفي، أجراه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "التعاون داخل مجموعة (أوبك بلس)".

وقال الكرملين، في بيان: "تمت مناقشة قضايا التعاون الروسي السعودي متعدد الأوجه، وعلى وجه التحديد، تم الاهتمام بإجراءات تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، وتنفيذ المشاريع المشتركة المرتقبة في مجالات الاستثمار، ولوجستيات النقل، والطاقة".

وأضاف: "ناقش الجانبان بالتفصيل كيفية ضمان الاستقرار في سوق الطاقة العالمية، وأعربا عن تقديرهما الكبير لمستوى التعاون في إطار (أوبك بلس) الذي يسمح باتخاذ خطوات فعالة وفي الوقت المناسب للحفاظ على توازن العرض والطلب على النفط"،

وتابع: "أشار الجانبان إلى أهمية الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع الوزاري الأخير في الرياض، كما ناقشا "مختلف جوانب التعاون الروسي السعودي في إطار المنظمات المتعددة الأطراف الأخرى، واتفقا على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات".

وكانت آخر مرة تحدث فيها الاثنان عبر الهاتف في 21 أبريل/ نيسان، وفقا لوكالة الأنباء الروسية الحكومية "تاس".

وفي السعودية، قالت وكالة الأنباء الرسمية (واس)، في وقت سابق من الأربعاء إن "الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تلقى، اتصالا هاتفيا، اليوم، من الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية".

وأضافت: "جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير التعاون في مختلف المجالات، كما تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك".

يذكر أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان كان التقى بنظيره الروسي سيرغي لافروف، الخميس، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لأصدقاء مجموعة "بريكس" بمدينة كيب تاون، في جمهورية جنوب أفريقيا.

وجرى خلال اللقاء "استعراض أوجه علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف فيما يخص العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك"، وفقا لـ"واس".