علاء مبارك يلقي الزهور في البحر الأحمر في 5 يناير 2004 بالقرب من شرم الشيخ حيث تحطمت طائرة تقل 148 شخصًا معظمهم سياح فرنسيين في البحر بعد وقت قصير من إقلاعها في 3 يناير.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب علاء، نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك على وفاة سائح روسي في الغردقة بعد مهاجمته من قبل سمكة قرش، ملقيا الضوء على أسباب مثل هذا الهجوم.

وقال علاء في تغريدة على صفحته بتويتر: "تكررت حوادث هجوم سمك القرش في مياه البحر الاحمر على مدار السنوات السابقة اخرها حادث اليوم المؤسف في الغردقة حيث هاجم سمك القرش سائح روسي ما أدى لوفاته على الفور، كنت امارس رياضة الغوص منذ عام 1987 وشاهدت أسماك القرش عدة مرات اثناء الغوص والتي قليلاً ما تهاجم الغطاسين لكن الخطورة تأتى عندما تسبح على سطح الماء.."

وتابع قائلا: "ومن اسباب هذه الهجمات وتحدثنا فيها كثيراً من زمان ان البعض يقوم بإطعام الاسماك او القاء طعام لجذب الاسماك وهذا يجذب ويغير من سلوك سمك القرش ايضاً ارتفاع درجات الحرارة والتغيير المناخي له تأثير على سلوك سمك القرش واعتقد من اهم الاسباب هي عملية صيد السمك المفتوحة والمتروكة بدون اي قيود وده يقلل من المخزون السمكي فيتجه سمك القرش نحو الشاطئ للبحث عن طعام بديل.."

وأضاف: "بالمناسبة الحل مش اننا نفرح ونهلل بقتل سمكة القرش المتسببة في الحادث لان البحر مليان قروش؛ النصيحة العامة بالنسبة للسباحة في البحر الاحمر ان تسبح في مكان يكون عندك طول فيه لان لا قدر الله تستطيع الخروج بسرعة من المياه، وربنا يسترها على الجميع".