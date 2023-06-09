البحرين.. استعراض بدرجات نارية بشارع عام والداخلية ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لدراجات نارية يقوم سائقوها بالاستعراض في أحد الشوارع العامة، الأمر الذي أثار تفاعلا.

من جهتها، نشرت وزارة الداخلية البحرينية صورة للدراجات النارية أمام مركز للشرطة بعد ضبط سائقيها.

وقالت الداخلية في بيان: "تعقيباً على مقطع مصور ومتداول على بعض وسائل التواصل الاجتماعي: الإدارة العامة للمرور.. ضبط عدد من الأشخاص وحجز دراجاتهم النارية إثر قيامهم بالاستعراض بها على شارع الجنبية وتعطيل الحركة المرورية معرضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر.."

وأضافت الداخلية في بيانها المنشور على موقعها الرسمي أنه "تجري عملية استكمال الإجراءات القانونية" بحق المضبوطين، دون تقديم تفاصيل إضافية.