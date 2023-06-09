دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، الدكتورة حفيظة أركان رئيسة للبنك المركزي التركي، لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب في البلاد، بحسب ما ذكرت وكالة (الأناضول) التركية للأنباء.

ويأتي تعيين المسؤولة التركية في منصبها، في إطار تعيينات جديدة طالت عدة مناصب حكومية مهمة في البلاد وعلى رأسها حقيبتي الخارجية والاستخبارات، بعد فوز أردوغان بولاية رئاسية ثالثة على التوالي.

كما يأتي تعيين الرئيسة الجديدة للبنك، في وقت يستعد فيه البنك المركزي التركي لتشديد السياسة المالية، بعد سنوات خفض فيها أسعار الفائدة، وشهدت البلاد أزمة في غلاء المعيشة.

وبحسب وكالة (الأناضول)، فقد شغلت أركان، من قبل، منصبي الرئيسة التنفيذية المشاركة في بنك "فيرست ريبابليك"، والمديرة العامة في "غولدمان ساكس".

وستحل أركان محل شهاب قافجي أوغلو الذي قاد حملة أردوغان لخفض أسعار الفائدة والتي أدت إلى تراجع الليرة التركية منذ 2021، مما أدى إلى تزايد معدلات التضخم في تركيا، حيث جرى تداول الليرة التركية عند 23.5010، لتصل قرب أدنى مستوى قياسي لها.

وكان البنك المركزي التركي أعلن تخفيض سعر الفائدة إلى 8.5% من 19% في عام 2021.

وفي الوقت نفسه، أفادت وكالة (الأناضول)، بأن أردوغان أعاد تعيين البروفسور الدكتور فخر الدين ألطون رئيسًا لدائرة الاتصال بالرئاسة في مرسوم رئاسي نشرته الجريدة الرسمية في تركيا، بحسب الوكالة.