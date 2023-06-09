دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رعى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني، الخميس، احتفال تقليد الأوسمة بمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش، في صرح الشهيد، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأضافت الوكالة أن "الاحتفال حضره الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأمير راشد بن الحسن مستشار العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وأنه كان في استقبال الأمير الحسين بن عبدالله، رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي".

ولدى وصول ولي العهد، قدمت ثلّة من حرس الشرف التحية له، فيما عزفت الموسيقى السلام الملكي، بحسب (بترا).

وقال الديوان الهاشمي الأردني في تغريدة على صفحته عبر تويتر: "نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يقلد عددا من الضباط وضباط الصف المتميزين من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بأوسمة ملكية، تقديرا لعطائهم وتفانيهم في أداء واجباتهم بكل شجاعة وإخلاص".

وبعد ذلك، "قام ولي العهد بوضع إكليل من الزهور على ضريح الجندي المجهول، وقرأ الفاتحة مع الحضور على أرواح الشهداء الأبرار، الذين رووا بدمائهم الزكية ثرى الوطن وثرى فلسطين، فيما دعا مفتي القوات المسلحة بالرحمة للشهداء"، حسبما ذكرت (بترا).

كما اطلع ولي العهد الأردني على "بعض مقتنيات معركة تل الذخيرة، التي تقف شاهدة على تضحيات وبطولات الجيش العربي على ثرى فلسطين، ودوّن كلمة في سجل الشرف، أكد فيها اعتزازه بنشامى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، أحفاد من شاركوا في الثورة العربية الكبرى، وأبناء شهداء الأردن الأبرار"، حسبما أفادت الوكالة الأردنية الرسمية.

وأشارت الوكالة إلى أن "ولي العهد، قلد أوسمة ملكية لعدد من الضباط وضباط الصف المتميزين من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، تقديراً لعطائهم وتفانيهم في أداء واجباتهم بكل شجاعة وإخلاص".

وأضافت (بترا)، أن كلا من مدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، ومدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، وكبار الضباط حضروا الاحتفال.