أمير سعودي يرد على فيديو المعارض السعودي وموقف محمد بن سلمان مع بناته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد على مقطع الفيديو الذي نشره المعارض السعودي المقيم في الخارج، هارون أحمد أمين، والذي روى فيه موقفا من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان مع بناته (شاهد الفيديو).

وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد في تغريدة: "الشيء بالشيء يذكر.. محمد بن سلمان يعمل لمصلحة شعبه وبلاده وهذه أولويته.. واقول لكارهيه والمؤلبين عليه والذين يهاجمونه ليل نهار والذين مصدر رزقهم هو نهجهم هذا: كم أنتم واهمين ان اعتقدتم أن هذا يؤثر فيه أو يطال حتى موطئ قدمه أو يغير قيد أنملة في قرار اتخذه لصالح بلاده.."

وتابع قائلا: "لم يؤثر يسار امريكا المؤدلج بآلاته الاعلامية الضخمة وبسياسيه المؤدلجين ضد السعودية بل وحتى ببعض اداراته ومسؤوليه الكبار كل هذا لم ينجح في ابتزاز محمد بن سلمان او يثنيه عن قرار يقره لصالح بلاده.. فمن أنت أيها المختبئ خلف يوزر في تويتر او رافعًا بالصياح عقيرتك في قناة لتظن أنه هذا يؤثر فيه.. الله يعزك يا محمد".

وفي تغريدة أخرى قال الأمير عبدالرحمن بن مساعد: " لم أقل في أبي سلمان عبثًا: أنتَ الكريمُ بِلا منّ ٍ ولا هدَفٍ.. والجُودُ فيكَ أصيلٌ ليس يُفْتَعَلُ.. أنتَ الهلاكُ لباغٍ لا يكفُّ أذًى.. أنت الملاذُ لمن ضاقت به السُّبُلُ.. أنْتَ العَطُوفُ إذا ما ضاقَ مُنْكَسِرٌ.. أنت الدَّواءُ إذا ما شَاعَتِ العِلَلُ.. وأقول للأخ صاحب الفيديو نعرف معدن محمد بن سلمان ومواقفه قبل ما حدث معك ومع غيرك فما خفي كان أكرم..! ولم يزدنا ما قلته معرفة به ولا ردة فعلك ولن ينال من ابي سلمان اساءة مسيء ولا نكران جميل ولا افتراء مغرض ولا تبدل مواقف من سيء الى حسن او حتى الى سوء مرة أخرى.. أسأل الله لك الثبات على موقفك والسعودية ام رؤؤم لو واجهت عقوقًا من بعض أبنائها.. وحكامها وشعبها اهل العفو والمروءة والشهامة والبأس الشديد ان اقتضى الأمر.. أخي صاحب الفيديو هدانا الله واياك وثبتنا على الحق وحفظ لك بناتك".