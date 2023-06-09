السعودية وأمريكا تحذران الأطراف السودانية من خرق الهدنة مجددا

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حذرت السعودية وأمريكا من أن محادثات الوساطة بشأن السودان "ستتأجل" في حال خرق وقف إطلاق النار المُعلن عنه، الجمعة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان: "في حالة عدم التزام الطرفين بهذه الهدنة، فسيضطر الميسران إلى تأجيل محادثات جدة".

وكانت السعودية والولايات المتحدة قد توسطتا في محادثات سابقة للسماح بحركة المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان.

وقالت السفارة الأمريكية في الخرطوم إن المحادثات عُلقت الأسبوع الماضي بعد "الانتهاكات الجسيمة المتكررة لوقف إطلاق النار قصير المدى وانهيار وقف إطلاق النار الأخير من قبل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع".