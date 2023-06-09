دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت السعودية والولايات المتحدة، الجمعة، أن ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، توصلوا إلى اتفاق وقف إطلاق نار في كافة أنحاء السودان لمدة 24 ساعة، اعتباراً من الساعة السادسة صباح يوم 10 يونيو/ حزيران بتوقيت الخرطوم.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية السعودية نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس): "سيلتزم الطرفان بموجب هذا الاتفاق، بوقف الهجمات، والقصف المدفعي والجوي، وعدم استخدام الطائرات المسيرة، وتحريك القوات وإعادة تمركزها وامدادها، وعدم السعي للحصول على ميزة عسكرية أثناء فترة وقف إطلاق النار".

وقال البيان: "كما اتفق الطرفان على السماح بحرية الحركة للمساعدات الإنسانية ووصولها إلى جميع أنحاء البلاد، وسيكون للالتزام بهذا الاتفاق دور في إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين"، حسبما نقلت (واس).

وأكد البيان أن "المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، تتشاركان مع الشعب السوداني حالة الإحباط من عدم الالتزام بالهدن السابقة، وعليه، تم اقتراح هذه الهدنة لتيسير وصول المساعدات الإنسانية وكسر حالة العنف، والمساهمة في تعزيز تدابير بناء الثقة بين الطرفين، مما يسمح باستئناف مباحثات جدة، وفي حالة عدم التزام الطرفين بهذه الهدنة، ستضطر السعودية والولايات المتحدة بصفتهما مسيرين، إلى تأجيل محادثات جدة"، طبقا لـ(واس).