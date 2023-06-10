دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بلاده ستمر "على خير"، لأنه "مفيش حاجة بتثبت على حالها"، على حد تعبيره، فيما تحدث عن عدد اللاجئين في مصر، وتطورات الوضع في السودان.

وقال السيسي، في تصريحات على هامش زيارته إلى الأكاديمية العسكرية، فجر السبت: "مهم إن أنا أيضًا أطمئنكم، أكيد أنتم تتابعون الأخبار وتداعيات الأزمة الاقتصادية الموجودة على العالم وعلينا هنا في مصر... اللي داخلة دلوقتي على أكثر من 3 سنوات، يعني إحنا بنتكلم عن سنتين من وباء كوفيد -19، ودا كان له تأثير كبير جدًا على الاقتصاد... لكن إحنا صمدنا بفضل الله سبحانه وتعالي، وبفضل الإصلاحات اللي كنا عملناها في 2016".

وأضاف السيسي، في تصريحاته التي نقلتها قناة "إكسترا نيوز" المصرية، أن "الأزمة الروسية الأوكرانية لها تداعيات كبيرة جدًا على الاقتصاد العالمي وعلينا هنا في مصر، وإحنا بنحاول نخفف من آثار الأزمة دي، لكن بدون شك هي أزمة، وأزمة كبيرة جدًا، كان لها تأثيرًا كبيرًا، وما زال، على الأسعار وعلى سلاسل الإمداد، لكن أتصور إننا كل يوم نكتسب القدرة على تطوير إمكانياتنا في مواجهة هذه الأزمة".

وتابع السيسي: "إن شاء الله الأزمة دي هتعدي، وهعتدي على خير زي ما كل أزمة بتعدي، هي دي الدنيا مفيش حاجة بتثبت على حالها".

وبشأن السودان، قال السيسى: "أنتم متابعين أزمة مهمة ودي مع الأشقاء في السودان، ودايمًا نقول عدم التدخل في شؤون الدول أمر مهم جدًا جدًا، وده بيكون له تأثير سلبي على الاستقرار، ده موقفنا في ليبيا وموقفنا في السودان، حريصون على وقف الاقتتال ويكون فيه حوار وحل بين الأشقاء في السودان".

وختم السيسي قائلا: "مهم تعرفوا عدد الضيوف اللي موجودين في مصر، لما سألت لقيت العدد مش واضح، مش هأقول الجنسيات، لكن عاوز أقول إن إحنا لدينا 9 مليون ضيف موجودين على أرض مصر، وبالمناسبة كل دولة فيها عدم استقرار واضطرابات، الناس بتخاف وتفزع، ويا رب إن إحنا نكون أمن وأمان لنفسنا، ثم لأي حد يلجأ إلينا، ويجي ويكون موجود لحين استقرار بلاده".

وأكد: "خلال 7 أو 8 أسابيع، حتى الآن، 200 ألف سوداني وصلوا مصر، وعلشان كده بأقول إن استقرار وإعادة الأمن والأمان لبلاد الجوار أمر مهم ليهم ولينا إحنا كمان".