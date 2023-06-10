دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت الإعلامية المصرية، هالة سرحان، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تغريدة تناولت فيها هجوم سمكة القرش في منطقة الغردقة بمصر ووفاة سائح روسي نتيجة ذلك.

وقالت سرحان في تغريدتها: "بفكر من امبارح هو ايه اللي جابه عندنا اصلا؟ ده ضد كل قوانين المحيطات والبحار سمك القرش لا يعيش الا في أعمق الاعماق المظلمة. كيف قطع كل هذه المسافة الي مياه تعتبر ضحلة بالنسبة لبيئة القرش المائية. بيقولوا في سفينة القت خرفان نافقة جاء وراءها.. نفكر كده شوية ونبحث عن المستفيد؟؟ حصل ايه قبل الحادثة المفجعة دي بكم يوم؟؟ حصل واقعة هامة جدا جدا. ويبدو ان القرش تم ارساله عمدا لضرب السياحة المصرية ومصدر دخل أجنبي انتعش. كما يقول المثل اضرب فين يوجعك. لكن مصر بإذن الله محروسة من المكائد والمؤامرات وحرب الجيل الرابع والخامس والمسيرة والقرش اللي محطش عندنا صدفة".

ويذكر أنه وخلال السنوات الماضية، وقعت عدة حوادث مماثلة في البحر الأحمر بمصر، ففي عام 2022، قتلت امرأتان في هجمات لأسماك القرش جنوب مدينة الغردقة، وفقا لوزارة البيئة المصرية، وفي عام 2020، فقد صبي أوكراني ذراعه، وفقد مرشد سياحي مصري ساقه في هجوم سمكة قرش، وفي عام 2018، قتلت سمكة قرش سائحًا تشيكيًا قبالة شاطئ البحر الأحمر، وفقًا لصحيفة الأهرام.

وكانت وزارة البيئة في مصر قد نشرت بيانا، ورد فيه: "انتهت اعمال الفحص الي تأكد رجال محميات البحر الأحمر من وقوع هجوم من سمكة قرش من نوع النمر Tiger Shark على أحد رواد الشاطئ مما أدى إلى وفاته".

وتابع البيان: "أصدرت وزيرة البيئة توجيهاتها بسرعة قيام المختصين بمسح المسطح المائي بمحيط الحادث وذلك لرصد السمكة المتسببة في الحادث، والتي كانت تحوم بالقرب من سطح الماء بالمنطقة. وعليه تم إصدار تعليمات باتخاذ اجراءات لإيقاف انشطة السباحة والسنوركلينج والرياضات المائية بنطاق المنطقة المحصورة بين منتجع الجونة شمالا وحتى الحد الجنوبي لخليج ابو سومه جنوبا لمدة يومين تبدأ من صباح يوم الجمعة الموافق ٩/٦/٢٠٢٣ بالتنسيق مع السيد محافظ البحر الأحمر".

وأضاف البيان: "تؤكد وزارة البيئة ان منع انشطة السباحة تم في ضوء الالتزام بالبروتوكولات الدولية المطبقة في حالة وقوع مثل هذه الحوادث، كما تهيب وزارة البيئة بالمواطنين ومرتادي سواحل البحر الاحمر بالالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للتعامل مع الموارد الطبيعية بالبحر الاحمر حرصا على سلامتهم".

ولفتت الوزارة في بيان منفصل إلى أنه "في ضوء ما تم رصده من سلوكيات غير طبيعية من سمكة القرش المتسببة في الحادث وحقيقة سابقة وقوع حوادث هجوم علي البشر من هذا النوع من القروش سابقا، قام فريق العمل المختص بصيد السمكة المتسببة في الحادث لفحصها للوقوف على الاسباب المحتملة لقيامها بالهجوم وبيان ما إذا كانت هي نفس السمكة التي تسببت في الحوادث السابقة".

وكان وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إسماعيل العربي، قد أكد في تقرير نشرته بوابة الأهرام المصرية أن "مشرحة مستشفى الغردقة العام استقبلت جثة السائح الروسي، واسمه فلاديمير بوبف (24 سنة)، ونفى تماما صحة ما تردد بإصابة سائحين آخرين نتيجة هجوم القرش".