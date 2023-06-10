دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، السبت، أنه تم إلغاء 66584 رخصة سوق سارية لمقيمين إقامتهم ملغية نهائيا، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية وزير الدفاع الكويتي بالوكالة الشيخ طلال الخالد الصباح، بحسب بيان للوزارة نشرته على صفحتها الرسمية بتويتر.

وكان الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح، أصدر قرارا وزاريا بشأن تشكيل لجنة لفحص رخص السوق الصادرة والتأكد من مطابقتها للشروط الواردة في القرار الوزاري رقم 270 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام قرارات متعلقة باللائحة التنفيذية لقانون المرور.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن أول قرارات اللجنة "فحص رخص السوق الصادرة والتأكد من مطابقتها لشروط القرارات الوزارية المنظمة، وستتبعها قرارات وزارية أخرى لاحقا".

وأكدت الوزارة أن "اللجنة توصلت إلى وجود 66584 رخصة سارية لعاملين قد تم إلغاء إقامتهم نتيجة الوفاة أو لوجودهم خارج البلاد، وعليه، قد تم إلغاء جميع تلك الرخص السارية عبر الأنظمة، وعند عودة المقيم إلى الكويت مره أخرى، يقوم باستخراج رخصة جديدة دون تجديدها إن توافرت به شروط استحقاق رخصة القيادة"، بحسب البيان.