الشرطة السعودية تنشر فيديو لمداهمة وكرين لترويج مخدرات بالرياض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الشرطة السعودية، الجمعة، القبض على 7 مواطنين في عملية أمنية ميدانية لمداهمة موقعين اتخذا وكرين لترويج المخدرات في منطقة الرياض.

ونشرت الشرطة، عبر تويتر، فيديو يوثق للعملية التي حاول فيها أحد المتهمين الهروب بسيارته من رجال الأمن.

ووفقا لبيان الشرطة، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس): "تم التعامل معه بحزم وإيقافه، وضُبط في الموقعين أكثر من 67 ألف قرص خاضعا لتنظيم التداول الطبي، ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) وكيلوجراما من مادة الحشيش المخدر، وسلاحان ناريان وذخيرة حية ومبالغ مالية".

وتابع أنه "تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المقبوض عليهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص".

وأكدت الشرطة السعودية أن المداهمة تأتي "استمرارا لعمليات الحملة الأمنية للحرب على المخدرات بأنواعها وأشكالها كافة".

يذكر أن وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، توعد، في وقت سابق، بشن ضربات متواصلة ضد مروجي ومهربي المخدرات، مؤكدا أنه لن ينجو أحد من تهريب المخدرات إلى المملكة.

وقال وزير الداخلية السعودي، عبر تويتر: "ضربة تتلوها ضربات، لن ينجو منها مروجو ومهربو المخدرات، ومن يستهدفون مجتمعنا ووطننا".