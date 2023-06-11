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هذه هي الطريقة التي يمكن أن تساعد بها روسيا إيران في التوصل لاتفاق نووي جديد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد مجلس التعاون الخليجي ضرورة مشاركة دول الخليج في جميع المفاوضات والاجتماعات الدولية حول البرنامج النووي الإيراني.

وشدد بيان للمجلس، صدر عقب اجتماع وزراء الخارجية الخليجيين، الأحد، على "ضرورة" مشاركة دول المجلس "في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية بهذا الشأن".

ودعا البيان إلى "التزام إيران بعدم تجاوز نسبة تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية، وضرورة الوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

إلى جانب "أن تشمل المفاوضات، بالإضافة للبرنامج النووي الإيراني كافة القضايا والشواغل الأمنية لدول الخليج العربية، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام السيادة وسياسات حسن الجوار والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

في وقت سابق الأحد، أعرب المرشد الإيراني، علي خامنئي، عن موافقته على إبرام اتفاق مع الدول الغربية بشأن البرنامج النووي الإيراني، قائلا إنه لا حرج في التوصل إلى اتفاق، دون المساس بالبنية التحتية للصناعة النووية، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

يوم الخميس، نفى البيت الأبيض صحة ما أورده تقرير موقع ميدل آيست آي حول اقتراب الولايات المتحدة وإيران من توقيع اتفاق مؤقت بتخفيف العقوبات على طهران مقابل تقليصها برنامجها النووي.

حدثت زيادة كبيرة في مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، حسب التقديرات الواردة في آخر تقرير فصلي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأعادت الوكالة تركيب معدات مراقبة في بعض المنشآت النووية، بعد أن أزالت طهران بعضها تزامنا مع عدم انتهاء المفاوضات مع الدول الغربية إلى اتفاق مرضي لجميع الأطراف.