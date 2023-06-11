هذه هي الطريقة التي يمكن أن تساعد بها روسيا إيران في التوصل لاتفاق نووي جديد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أبدى المرشد الإيراني، علي خامنئي، موافقته على إبرام اتفاق مع الغرب بشأن البرنامج النووي الإيراني، معتبراً أنه لا حرج في التوصل إلى اتفاق، دون المساس بالبنية التحتية للصناعة النووية، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

جاءت تصريحات خامنئي، خلال لقائه مجموعة من العلماء والخبراء والمسؤولين في الصناعة النووية الايرانية في حسينية الإمام الخميني. وسبق اللقاء زيارة خامنئي لمعرض إنجازات الصناعة النووية المقام في حسينية الإمام الخميني، حسبما أفادت الوكالة.

وقال خامنئي: "على مدار 20 عامًا، خلق (الأعداء) تحديًا نوويًا لإيران، لأنهم يعرفون أن الحركة في الصناعة النووية، هي مفتاح التقدم العلمي للبلاد، فالعدو اختلق حجة الأسلحة النووية وهو يعرف أنها كذبة، وأن إيران لا تفعل ذلك".

وأضاف المرشد الإيراني: "إننا من منطلق إسلامي لا نريد أن نتجه نحو السلاح (النووي)، وإلا لما استطاعوا إيقافه، وحتى الآن لم يتمكنوا من وقف تطوراتنا النووية"، بحسب إرنا.

وأكد خامنئي أنه "ينبغي الحفاظ على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إطار اتفاق الضمانات، وأنه لا يجوز انتهاك قانون العمل الاستراتيجي الذي اعتمده البرلمان الإيراني، وأنه لا مشكلة في الاتفاق، لكن ينبغي عدم المساس بالبنية التحتية للصناعة النووية".

نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن خامنئي قوله: "من الوثوق بالوعود المقدمة في مختلف القطاعات سواء الحكومات التي كانت أطرافا في المفاوضات النووية أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية نفسها، والتي لم يتم الإيفاء بها، مما أدى إلى انعدام الثقة في هذه الجهات، وإدراك أنه لا يمكن الوثوق بوعودها وأقوالها".