دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد السعودية، عقيل العقيل، إن إعصار "بيبرجوي" القادم من بحر العرب هو من الدرجة الأولى، ويتوقع خلال 24 ساعة أو أقل، أن يتحول إلى إعصار من الدرجة الثانية، وإنه ليس له أي تأثير مباشر على المملكة.

وأوضح في مداخلة هاتفية على قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، السبت، أن "الإعصار بدأ بمنخفض جوي متعمق إلى طبقات الجو العليا، ثم تحول إلى عاصفة استوائية، ثم إعصار من الدرجة الأولى، وحتى إعصار من الدرجة الثانية".

وتابع العقيل: "الوقود المحرك الكبير للأعاصير، هي المسطحات المائية الكبيرة، وكلما كانت هناك مسطحات مائية دافئة أدت لتغذية الإعصار، وتنزل قيم الضغط الجوي إلى أدنى الدرجات وتكون سرعة الرياح أسرع حول مركز هذا الإعصار، ويكون أقل نقطة في الضغط الجوي هي عين الإعصار".

وردًا على سؤال أن الإعصار يتحرك الآن إلى الشمال، والشمال الشرقي، فهل هناك خطورة على المملكة؟ قال العقيل: "لا.. لا يوجد أي تأثير مباشر على المملكة العربية السعودية"، موضحا أنه "بمجرد أن يصل الإعصار إلى اليابسة سواء باتجاه الجزيرة العربية أو باتجاه الشرق فبمجرد ملامسته لليابسة، سينخفض مباشرة إلى منخفض جوي متعمق إلى طبقات الجو العليا يصاحبه أمطار غزيرة، فلا يوجد إن شاء الله أي تأثير مباشر على المملكة".

وكان المركز الوطني للأرصاد في المملكة، أكد أن سرعة الإعصار في حالته، تتراوح بين 120- 125 كيلومترًا في الساعة، ويصاحبه في موقعه أمطار شديدة الغزارة ورياح شديدة السرعة. وأوضح المركز أنه في حال تحول لإعصار من الدرجة الثانية ستكون سرعته 154- 160 كيلومترًا في الساعة.