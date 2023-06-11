مصر.. فقدان 3 سائحين بريطانيين اشتعلت النيران في مركب يحمل 27 شخصًا

الشرق الأوسط
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مصر.. فقدان ثلاثة سائحين بريطانيين اشتعلت النيران في مركب يحمل 27 شخصا
Credit: AFP via Getty Images

(CNN)-- يبحث رجال الإنقاذ المصريون عن ثلاثة سياح بريطانيين فُقدوا بعد اندلاع حريق، الأحد، في المركب الذي كانوا يستقلونه في البحر الأحمر، بحسب ما ذكره موقع صحيفة "الأهرام".

وكان المركب السياحي يقل 27 شخصًا، من بينهم 15 سائحًا إنجليزيًا، قبالة سواحل مدينة مرسى علم، وفقا لصحيفة "الأهرام".

وتم إنقاذ 12 سائحًا بريطانيًا وجار البحث عن الثلاثة الباقين، بحسب "الأهرام"، ولم تذكر الصحيفة كيف بدأ الحريق.

وذكرت صحيفة "الأهرام" أن المركب كان عائدًا من رحلة سفاري عندما اندلع الحريق.

ويأتي الحادث بعد أيام فقط من إغلاق الشواطئ في منتجع الغردقة المطل على البحر الأحمر، بعد مقتل رجل روسي في هجوم لسمك القرش.

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