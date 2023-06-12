بعد مزاعم "تلميحها" لدور السعودية في هجوم القرش.. هالة سرحان ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ردّت الإعلامية المصرية، هالة سرحان على مزاعم "تلميحها" إلى أن للسعودية دور في هجوم قرش على سائح روسي في الغردقة قبل أيام، مؤكدة أنها لم تذكر السعودية أبدا.

وقالت سرحان في إطار ردها على مغرد: "شكرا ابو سعود لكن اؤكد لك انني لم ألمح وألمز إطلاقا ولم يخطر ببالي ذكر السعودية في الموضوعات لا ادري لماذا حشر المغردون المحترمون السعودية في موضوع لا علاقة لهم به وحضرتك فاهم كل حاجة".

وتابعت الإعلامية المصرية بالقول: "والدعوة للأكلة المصرية السعودية جميلة إحنا ياما أكلنا سوا عيش وملح من قديم الزمان".

وكانت سرحان قد أثارت تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تغريدة تناولت فيها هجوم سمكة القرش في منطقة الغردقة بمصر ووفاة سائح روسي نتيجة ذلك.

وقالت في تغريدتها آنذاك: "بفكر من امبارح هو ايه اللي جابه عندنا اصلا؟ ده ضد كل قوانين المحيطات والبحار سمك القرش لا يعيش الا في أعمق الاعماق المظلمة. كيف قطع كل هذه المسافة الي مياه تعتبر ضحلة بالنسبة لبيئة القرش المائية. بيقولوا في سفينة القت خرفان نافقة جاء وراءها.. نفكر كده شوية ونبحث عن المستفيد؟؟ حصل ايه قبل الحادثة المفجعة دي بكم يوم؟؟ حصل واقعة هامة جدا جدا. ويبدو ان القرش تم ارساله عمدا لضرب السياحة المصرية ومصدر دخل أجنبي انتعش. كما يقول المثل اضرب فين يوجعك. لكن مصر بإذن الله محروسة من المكائد والمؤامرات وحرب الجيل الرابع والخامس والمسيرة والقرش اللي محطش عندنا صدفة"، حسب قولها.