دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال زعيم (تيار المردة) سليمان فرنجية، المرشح لانتخابات الرئاسة اللبنانية، إنه كان المطلوب أن يتم تصويره على أنه مرشح لفريق ما، قبل أن يرشحه رئيس البرلمان نبيه بري والأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله.

وأضاف فرنجية في تصريحات نقلتها عنه الوكالة الوطنية للإعلام عنه، مساء الأحد: "أنا سأكون منفتحا على كل العالم".

ووجه فرنجية سؤالا إلى رئيس حزب (القوات اللبنانية) سمير جعجع، بعد انتقادات الأخير لحزب الله وحركة أمل، واتهامه لهما بتعطيل انتخاب رئيس لبنان، ورد فرنجية قائلا: "أنتم ضد مرشح الممانعة وهذا حقكم. ولكنني أريد التذكير في العام 2016 كانت الممانعة ضدي. تم تعطيل النصاب الذي كان لمصلحتي مرارا. المشكلة ليست مع (حزب الله) بل مع أي مسيحي منفتح يمكن أن يأخذ البلد إلى الاعتدال"، حسبما نقلت عنه الوكالة.

وأكد فرنجية "استعداده لحوار وطني شامل دون شروط، لكي نصل إلى حل لمشاكل لبنان". وأضاف فرنجية: "إذا تم الاتفاق بين كل القوى السياسية على مرشح يحل الأزمات، فلا مشكلة لدي بذلك"، حسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

وكان سمير جعجع، أدلى بتصريحات، الأحد، اتهم فيها حزب الله وحركة أمل بتعطيل انتخاب رئيس الجمهورية إن لم توافق القوى السياسية الأخرى على مرشح (تيار الممانعة) للرئاسة، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام نقلت، مساء الأحد، عن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قوله إن "الرئاسة ليست لتصفية الحسابات ولا للاستقواء، بل للإنقاذ"، مؤكدا تمسك الحزب بترشيح رئيس سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس النواب اللبناني، الأربعاء، للتصويت في جلسة جديدة على انتخاب رئيس جديد للبنان.