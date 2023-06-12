القاهرة، مصر (CNN) -- قال محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، إن البحث جار عن 3 سياح أجانب مفقودين بحادث حريق مركب "لنش" بمدينة مرسى علم بساحل البحر الأحمر، ولم يتم تأكيد وفاتهم من عدمها حتى الآن.

وأضاف حنفي في هذا الصدد أنه جاري البحث عن المفقودين داخل المركب السياحي، والذي غرق جزء كبير منه، وجاري انتشاله والبحث عن المفقودين بداخله، وبمحيط المكان الذي شهد الحادث.

وتايع محافظ البحر الأحمر في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الأجهزة القضائية تعمل في الوقت نفسه، لمعرفة سبب الحادث، خاصة وأن القارب حصل على كل التراخيص اللازمة منذ شهر وأُجريت عليه الصيانة للتأكد من توافر كل وسائل الأمان فيه.

وتابع حفني قائلا إن باقي الموجودين على المركب سواء السياح أو الطاقم تم إنقاذهم، وهم بحالة صحية جيدة.

ويبحث رجال الإنقاذ المصريون عن ثلاثة سياح بريطانيين فُقدوا بعد اندلاع حريق، الأحد، في المركب الذي كانوا يستقلونه في البحر الأحمر، بحسب ما ذكره موقع صحيفة "الأهرام".