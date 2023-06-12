محافظ البحر الأحمر لـCNN: البحث جار عن السياح الثلاثة المفقودين بحادث حريق مركب بمرسى علم

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
محافظ البحر الأحمر لـCNN: البحث جار عن السياح الثلاثة المفقودين بحادث حريق مركب بمرسى علم
Credit: KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images

القاهرة، مصر (CNN) -- قال محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، إن البحث جار عن 3 سياح أجانب مفقودين بحادث حريق مركب "لنش" بمدينة مرسى علم بساحل البحر الأحمر، ولم يتم تأكيد وفاتهم من عدمها حتى الآن.

وأضاف حنفي في هذا الصدد أنه جاري البحث عن المفقودين داخل المركب السياحي، والذي غرق جزء كبير منه، وجاري انتشاله والبحث عن المفقودين بداخله، وبمحيط المكان الذي شهد الحادث.

وتايع محافظ البحر الأحمر في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الأجهزة القضائية تعمل في الوقت نفسه، لمعرفة سبب الحادث، خاصة وأن القارب حصل على كل التراخيص اللازمة منذ شهر وأُجريت عليه الصيانة للتأكد من توافر كل وسائل الأمان فيه.

قد يهمك أيضاً

مصر.. فقدان 3 سائحين بريطانيين اشتعلت النيران في مركب يحمل 27 شخصًا

وتابع حفني قائلا إن باقي الموجودين على المركب سواء السياح أو الطاقم تم إنقاذهم، وهم بحالة صحية جيدة.

ويبحث رجال الإنقاذ المصريون عن ثلاثة سياح بريطانيين فُقدوا بعد اندلاع حريق، الأحد، في المركب الذي كانوا يستقلونه في البحر الأحمر، بحسب ما ذكره موقع صحيفة "الأهرام".

تابعونا عبر

© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.