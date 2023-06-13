إيران: موقفنا واضح بشأن استئناف العلاقات مع مصر إذا رغبت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الاثنين، أن بلاده أوضحت موقفها بشأن استئناف العلاقات مع مصر، وذكر أن المرشد الإيراني، علي خامنئي أعرب عن موقفه في هذا الصدد في لقائه مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، خلال زيارته إلى إيران، الشهر الماضي.

وقال كنعاني، في مؤتمر صحفي: "لقد تم الإعلان بوضوح عن الموقف الواضح للحكومة والمؤسسات الدبلوماسية فيما يتعلق بالعلاقات مع مصر، كما أعرب قائد الثورة الإسلامیة عن موقفه في هذا الصدد في لقائه مع سلطان عمان فإذا كان الجانب المصري راغبا فنحن نرحب بهذا الموضوع"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

يذكر أن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، قال في تصريحات سابقة، إن بلاده "ترحب بالمبادرات التي تهدف إلى توسيع العلاقات بين طهران والقاهرة"، وأكد "ليست هناك أي مشكلة ثنائية بين البلدين".

وأضاف عبداللهيان، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، أن زيارة سلطان عُمان، إلى إيران "كان الهدف منها هو الرد على زيارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي التي جرت خلال العام الماضي للسلطنة".

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى زيارة سلطان عمان إلى مصر التي سبقت زيارته لإيران خلال مايو / أيار، وقال: "عندما تبلغ كبار المسؤولين الإيرانيين أنباء عن محادثاته مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حول تحسين العلاقات مع إيران، فقد تم التأكيد على أنه ليست هناك أي مشكلة ثنائية بين البلدين، فضلا عن المواقف الحكيمة والصحيحة لرئيس جمهورية مصر حيال تطورات السنوات الأخيرة في المنطقة ولاسيما مكافحة (داعش) وملف سوريا".

وأضاف عبد اللهيان أن "إيران ترحب بالمبادرات التي تهدف إلى توسيع العلاقات بين طهران والقاهرة، وذلك بالشكل الذي يعود بالفائدة على مصالح البلدين".

يذكر أن المرشد الإيراني، كان أعرب عن ترحيبه بما وصفها بـ"رغبة مصر" في استئناف العلاقات الدبلوماسية مع بلاده، وذلك خلال لقائه سلطان عُمان في إيران.

وفي سلسلة تغريدات نُشرت عبر حساب خامنئي على تويتر بعد لقائه سلطان عُمان، قال المرشد الإيراني: "نعتقد أن تنمية العلاقات بين إيران وعُمان في المجالات كافة تصب في مصلحة كلا الطرفين. إن رفع مستوى التعاون بين البلدين مهم لأن كليهما يشتركان في معبر مضيق هرمز المائي المهم جدا".

وأردف المرشد الإيراني قائلا: "نرحب برغبة مصر في استئناف العلاقات مع جمهورية إيران الإسلامية ولا مشكلة لدينا في هذا الصدد".

يذكر أن زيارة سلطان عُمان إلى إيران جاءت بعد أسبوع تقريبا من زيارة أجراها إلى مصر والتقى خلالها الرئيس المصري.

وتدهورت العلاقات بين القاهرة وطهران بعد الثورة الإسلامية الإيرانية، وشهدت تحسنا ملحوظًا في عهد الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، لكن تطور العلاقات لم يستمر طويلا مع عزل مرسي وجماعة "الإخوان المسلمين" من السلطة، حيث عادت العلاقات لحالة من الجمود مجددا.