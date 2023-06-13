(CNN)-- فتح مجلس الشيوخ الأمريكي تحقيقا في الشراكة الجديدة بين رابطة محترفي الغولف (PGA Tour) و جولة "ليف غولف" (LIV) المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وأصدر السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال خطابين للمنظمتين بصفته رئيس اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات.

وأصدرت رابطة لاعبي الغولف المحترفين إعلانا مفاجئا، الثلاثاء، قائلة إن الشراكة الجديدة بين ليف غولف و"دي بي وورلد تور - DP World Tour"، ستؤدي إلى "توحيد لعبة الغولف".

وقال بيان للرابطة: "وقع الطرفان اتفاقية تجمع بين حقوق صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) التجارية والحقوق المتعلقة بالغولف (بما في ذلك ليف غولف LIV Golf) والأعمال التجارية وحقوق جولة رابطة لاعبي الغولف المحترفين ودي بي ورلد تور في كيان جديد ربحي مملوك جماعيًا".

وكان الخطاب الذي أرسله بلومنتال إلى رابطة لاعبي الغولف المحترفين موجها إلى إلى مفوضها جاي موناهان، بينما تلقى جريج نورمان الرئيس التنفيذي لليف غولف الخطاب الثاني.

ويوضح الخطابان بالتفصيل أسباب القلق وكذلك المطالبة بالوثائق المتعلقة بالشراكة الجديدة وكيف تم تشكيلها بالإضافة إلى السجلات "التي تشير" إلى النزاع بين المنظمات قبل الشراكة.

يذكر أنه تم إطلاق سلسلة ليف غولف، المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، رسميا في يونيو/ حزيران 2022، مع منع اللاعبين المشاركين لاحقا من المنافسة في أحداث جولة رابطة لاعبي الغولف المحترفين.

ومنذ ذلك الحين، انخرطت الجولتان المتنافستان في سلسلة من النزاعات القانونية، مع إنهاء جميع الدعاوى القضائية المعلقة بشكل متبادل بموجب الاتفاقية الجديدة.

ولم ترد رابطة لاعبي الغولف المحترفين على الفور على طلب CNN للتعليق، ورفضت "ليف غولف" التعليق عندما سألتها CNN عما إذا كانت قد تلقت الخطاب.

وتشير خطابات بلومنتال إلى أن "دور صندوق الاستثمارات العامة كذراع للحكومة السعودية جنبا إلى جنب مع الانعكاس المفاجئ والجذري للموقف فيما يتعلق بليف غولف يثيران أسئلة جدية فيما يتعلق بأسباب وشروط الشراكة المعلنة".

وكذلك تحدث الخطابان عن الاستثمار السعودي في الرياضة على أنه يوصف بأنه "غسيل رياضي"، وهو مصطلح يشير إلى الحكومات التي تستخدم الأحداث الرياضية رفيعة المستوى لإبراز صورة إيجابية لبلدها في جميع أنحاء العالم، غالبا لجذب الانتباه بعيدا عن الأخطاء المزعومة.

ويشير الخطابان أيضا إلى"سجل حقوق الإنسان في السعودية المقلق للغاية في الداخل والخارج".

وطلب مجلس الشيوخ من "ليف غولف" تسليم المستندات التي توضح تفاصيل الهيكل المؤسسي للمنظمة، في حين تم طلب سجلات جولة رابطة محترفي الغولف المتعلقة بحالة الإعفاء الضريبي بموجب المادة 510 (ج) (6) وكيف سيتأثر ذلك بالشراكة.

وأمام كل من رابطة محترفي الغولف و"ليف غولف" مهلة حتى 26 يونيو/ حزيران الجاري لتسليم الوثائق المطلوبة، وفقا للخطابات.

ولم يكن التحقيق مفاجئا، إذ أعرب بلومنتال وغيره من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين عن قلقهم بشأن الشراكة بعد وقت قصير من إعلانها.

وقال السيناتور رون وايدن، الذي يرأس اللجنة المالية، الأربعاء: "أنا بالتأكيد سأبحث في هذا الأمر، هذا يبدو لي وكأنه استيلاء نقدي، بشكل سهل وبسيط، ويثير أسئلة مقلقة للغاية، وسنبحث في الأمر".

ودعا بلومنتال، الأربعاء، إلى تدخل وزارة العدل واقترح أن يستقيل موناهان، وقال: "هناك تحقيق مستمر من قبل وزارة العدل، سأكثف ذلك وأركز ليس فقط على قضايا مكافحة الاحتكار، ولكن أيضا على أسئلة بشأن التسجيل كوكيل أجنبي محتمل".

وأضاف: "أعتقد أن المفوض قد فقد مصداقيته لدرجة أنه بالكاد يستطيع تقديم صوت ذي مصداقية لجولة PGA، أعتقد أنه فشل حقا ليس فقط المشجعين والمستهلكين المشاركين، ولكن أيضا اللاعبين المشاركين في الجولة الذين قدموا تضحيات مالية كبيرة".

وقال السيناتور كريس مورفي: "أعتقد أنه أمر خطير حقا أن تكون هناك ديكتاتورية أجنبية مسؤولة عن دوري رياضي أمريكي كبير، هذه لحظة فاصلة وأعتقد أننا بحاجة إلى التعامل معها على هذا النحو".