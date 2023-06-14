دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علّق نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، على محاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، واصافا إياه بـ"الاقتصادي المرموق" ومشيرا إلى أن الديمقراطية "حولته" من رئيس دولة إلى متهم، حسبما قال الأربعاء.

وكتب خلفان عبر تويتر: "السياسة...والديمقراطية...حولت رجلا اقتصاديا مرموقا... وأحد العقول الاستثمارية العالمية الناجحة الى متهم توجه له 38 تهمة".

وأضاف نائب رئيس شرطة دبي قائلا: "كان رئيسا لدولة... وأصبح متهما.. لأنه فقط منافس لأحزاب أخرى.. أرأيتم أن السياسة فن من فنون الفهلوة".

وتابع خلفان في تغريدة لاحقة قائلا: "ديمقراطية الأحزاب نافسني... وبألعن والدي والديك... واقول لك... سافل... لص... وحرامي... وتنام وانت تمشي.. ومخرف... ولما كنت شابا تحرشت بعارضة ازياء او تحرشت بإحدى ممثلات الأفلام الإباحية... الخ من كيل التهم... بس لأنك منافسي... أو أقول أخذت أوراق سرية الى بيتك"، على حد قوله.

وكان ترامب، الثلاثاء، طمأن أنصاره بعدما خرج من المحكمة الفيدرالية في ميامي حيث مثل أمامها في قضية "سوء التعامل مع الوثائق السرية"، وقال إن "كل شيء يسير على ما يرام".

وأضاف ترامب، خلال حديثه مع أنصاره أثناء توقفه في مطعم: "أعتقد أن المحاكمة تسير بشكل رائع، أعتقد أنها قضية مزورة، لدينا بلد مزور، لدينا دولة فاسدة ليس لها حدود، وليس لديها سوى المشاكل، نحن أمة في حالة تدهور"، حسب قوله.