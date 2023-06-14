سوريا: إصابة جندي جراء "عدوان إسرائيلي" استهدف نقاطا في محيط دمشق

صورة أرشيفية من تصدي الدفاع الجوي السوري لقصف صاروخي في يوليو عام 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السورية، الأربعاء، "إصابة جندي بجروح خطيرة، ووقوع خسائر مادية جراء عدوان استهدف بعض النقاط جنوب غرب دمشق"، متهمة إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، التي نادرا ما تقر بهجمات على سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري قوله : "في حوالي الساعة 01:05 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط جنوب غرب دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها"، حسب قوله.

وأضاف المصدر أن "العدوان أدى إلى إصابة جندي بجروح خطيرة ووقوع خسائر مادية".

ولم يصدر أي تصريح من جانب إسرائيل، كما لم ترد على الإعلان السوري.