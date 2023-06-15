أمريكا تنشر مقاتلات في الشرق الأوسط بسبب "سلوك الطائرات الروسية"

(CNN)-- أعلن الجيش الأمريكي، الأربعاء، نشر طائرات مقاتلة من طراز F-22 في الشرق الأوسط، هذا الأسبوع، بسبب مخاوف بشأن "السلوك غير الآمن وغير المهني" للطائرات الروسية.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) الجنرال مايكل كوريلا، في بيان، إن "السلوك غير الآمن وغير المهني للقوات الروسية ليس ما نتوقعه من قوة جوية محترفة، فانتهاكها المنتظم لقواعد عدم الاشتباك الجوي المتفق عليها يزيد من خطر التصعيد أو سوء التقدير".

وأضاف: "نحن، إلى جانب شركائنا وحلفائنا، ملتزمون بتحسين الأمن والاستقرار في المنطقة".

يذكر أن طائرات F-22 هي من سرب المقاتلات رقم 94 من قاعدة لانجلي الجوية بولاية فيرجينيا.

وقال قائد القوات الجوية المركزية الأمريكية، الجنرال أليكس جرينكويتش، في بيان، إنه تم إعادة نشر المقاتلات من أوروبا.

وتأتي هذه الخطوة مع زيادة الطلعات الجوية الروسية العدوانية في المنطقة، فبينما يواصل الجيش الروسي قتاله في أوكرانيا، استمرت الولايات المتحدة في التفاعل مع الطائرات الروسية في الشرق الأوسط، لا سيما في سوريا وما حولها.

وفي أبريل/ نيسان، حاول الطيارون الروس "الاقتتال" مع الطائرات الأمريكية في الأجواء السورية.

وفي مارس/ آذار، أبلغ الجنرال كوريلا النواب الأمريكيين بأنه كان هناك "ارتفاع كبير" في الطلعات الجوية العدوانية من قبل روسيا.

وقال متحدث باسم القوات الجوية الأمريكية إن "هناك زيادة خلال الأسابيع العديدة الماضية في السلوك غير المهني للطائرات الروسية"، وأضاف: "في حين أن السلوك غير المهني وغير الآمن يختلف من يوم لآخر ومن طيار إلى آخر، مقارنةً بالسلوك قبل عام، أصبح الطيارون الروس غير احترافيين وغير آمنين بشكل كبير في محاولاتهم لتحدي عمليات التحالف المستمرة لهزيمة تنظيم (داعش)".

وتابع: "في السابق، كانت القيادة العسكرية الروسية في سوريا على استعداد للامتثال لقواعد عدم الاشتباك المتفق عليها".