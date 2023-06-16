قبل وبعد.. خرائط وصور أقمار صناعية تظهر أضرار هجمات العنف في دارفور

(CNN)-- منذ منتصف إبريل/نيسان، بدأت قوات قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بشن هجومها الجوي إلى حد كبير، حيث قصف جويا مواقع قوات الدعم السريع في المناطق السكنية وأوقع عددًا من القتلى المدنيين.

وأثبت الانقطاع شبه التام في الاتصالات السلكية واللاسلكية في دارفور أن معظم المعلومات حول العنف الذي يحدث الآن هناك قد تسربت من خلال اللاجئين الوافدين حديثًا.

وتتطابق التقارير حول الفظائع التي ارتكبها مقاتلو قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معهم، والتي تم تحديدها بوضوح من خلال زيهم الرسمي، عبر عشرات الشهادات. وتشمل القتل التعسفي، والتدمير الشامل للبنية التحتية المدنية الحيوية، ونهب المنازل والمستشفيات، وحتى الاغتصاب الجماعي.

قال حسين حران، ناشط حقوقي كان في مدينة الفاشر بدارفور عندما اندلع القتال قبل أن يلوذ بالفرار إلى الجنينة: "رأيت آثار إحراق مراكز النازحين وشاهدت قوات الدعم السريع تداهم المساكن".

حتى المستشفيات تعرضت للنهب. وقال حران، الذي يعمل في المبادرة الإستراتيجية للنساء في القرن الأفريقي (SIHA) ، لشبكة CNN: "في مستشفى أبحاث الجنينة، سرقوا بنك الدم، وسفكوا الدماء في جميع أنحاء الشارع".

"الطريقة الوحيدة التي يمكنني بها شرح ذلك هي أنهم لا يريدون ترك قطرة دم للأفارقة من أصل أفريقي [الذين يدّعون عدم وجود أصل عربي] يتلقون العلاج في المستشفى. وأضاف: "هذا مشروع تطهير عرقي".

ووقال الجيش السوداني إن قوات الدعم السريع اختطفت وأعدمت محافظ غرب دارفور خميس أبكر. ونفت قوات الدعم السريع مسؤوليتها عن القتل وألقت باللوم على "الخارجين على القانون" دون تقديم مزيد من التفاصيل.

يكاد يكون من المستحيل التحقق من بعض الادعاءات أثناء القتال النشط، لكن صور الأقمار الصناعية من المنطقة ترسم صورة واضحة. أُحرقت ما لا يقل عن ثلاث مدن و10 بلدات وقرى في دارفور جزئياً وسويت بالأرض في الشهر الماضي وحده