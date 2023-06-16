دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الأمن العام السعودي إلقاء القبض على كويتي أطلق النار على آخر، في حين أكدت وزارة الداخلية الكويتية أن التعاون بينها وبين السلطات الأمنية في الرياض أسفر عن القبض على مطلق النار على أحد منتسبيها مساء الخميس.

وقال الأمن السعودي في بيان له إن شرطة المنطقة الشرقية ألقت القبض على مواطن كويتي "لاعتدائه على آخر من الجنسية ذاتها بإطلاق النار عليه من سلاح ناري بحوزته".

وتابع الأمن السعودي في البيان نفسه بالقول: "الحالة الصحية للمجني عليه مستقرة، وجرى إيقاف المعتدي واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".

من جانبها، قالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان: "أسفر التعاون الأمني عن تمكن السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة من القاء القبض على المتهم في واقعة اطلاق النار على أحد منتسبي وزارة الداخلية، وجاري استكمال عمليات التحقيق للتوصل الى ملابسات الواقعة".

وكانت الوزارة أعلنت الخميس تعرض أحد منتسبيها لحادثة إطلاق نار في السعودية وأشارت إلى أنها تنسق مع الرياض لإلقاء القبض على الفاعل.