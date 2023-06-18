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نشر الأحد ، 18 يونيو / حزيران 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحدثت رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي ورائد الفضاء علي القرني عن أهمية التجارب التي قاما بإجرائها في محطة الفضاء الدولية.

وقالت برناوي خلال مؤتمر نظمته وكالة الفضاء السعودية، مساء السبت، بعد عودتها وزميلها القرني إلى العاصمة الرياض: "فخورة بكوني أول امرأة سعودية عربية مسلمة تصل إلى محطة الفضاء الدولية".

وأضافت برناوي في لقطات فيديو نشرتها قناة (الإخبارية) السعودية على صفحتها بـ"تويتر": "أجرينا 14 تجربة علمية بقيادة علماء سعوديين"، موضحة أن بعض التجارب العلمية تجري لأول مرة في التاريخ.

وأشارت برناوي إلى أنها كانت سعيدة جدًا بإجراء تجربة بحثية على الخلايا المناعية ودراسة استجابتها لأدوية وعلاجات مختلفة، ومحاولة فهم الالتهابات المناعية وكيفية حصولها.

من جانبه، قال القرني إن "إجراء التجارب العلمية نقلة نوعية في حياتي المهنية، إذ أجرينا في محطة الفضاء الدولية 6 تجارب في الدماغ والخلايا العصبية".

وأضاف أن الاستمطار كان أحد التجارب الشيقة التي قاموا بها، لزيادة جودة الاستمطار الاصطناعي على الأرض، وزيادة منسوب الأمطار وغزارتها.