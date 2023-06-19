الإمارات وقطر تعلنان إعادة التمثيل الدبلوماسي واستئناف عمل سفارتيهما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قررت الإمارات وقطر إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما عبر استئناف عمل السفارة الإماراتية في الدوحة، وسفارة قطر لدى أبوظبي وقنصليتها في دبي، الإثنين.

ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) خبرا جاء فيه: "الإمارات وقطر تقرران إعادة التمثيل الدبلوماسي .. وذلك باستئناف سفارة دولة الإمارات في الدوحة وسفارة دولة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي مزاولة أعمالها اليوم الإثنين الموافق 19 يونيو 2023".

ويأتي القرار بعد تحسن العلاقات بشكل ملحوظ في السنتين الأخيرتين بين البلدين، أي منذ توقيع "اتفاق العُلا" مطلع عام 2021.

وكانت العلاقات بين البلدين قد شهدت أزمة دبلوماسية بعد فرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة دبلوماسية واقتصادية على الدوحة عام 2017.

وزار أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الإمارات في مايو/ أيار من عام 2022 وقدم واجب العزاء في وفاة الرئيس الإماراتي الراحل، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في حين زار رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان العاصمة القطرية الدوحة في ديسمبر/كانون أول من عام 2022.