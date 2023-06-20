دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن البنك المركزي المصري طرح عملة جديدة من فئة العشرين جنيهًا مصنوعة من مادة البوليمر، بعد حالة من الجدل عبر الشبكات الاجتماعية حول صور متداولة باعتبارها للورقة النقدية الجديدة، كانت تحتوي علامة مائية تشبه ألوان قوس قزح، التي تستخدم للإشارة إلى المثلية الجنسية. بينما لا يوجد ذلك على الورقة المطروحة رسميًا.

قال البنك المركزي إن الورقة النقدية الجديدة تم إنتاجها باستخدام أحدث خطوط إنتاج البنكنوت بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا عدم إلغاء الإصدارات السابقة من ذات الفئة (20 جنيهًا)، واستمرار التعامل بها، حسبما أوردت صحيفة "الأهرام" الحكومية.

أشار البنك المركزي إلى أن عملة العشرين جنيهًا الجديدة تعد أول فئة نقدية يتم طرحها في السوق المصري، باستخدام تقنيات متطورة تتيح للمكفوفين وضعاف البصر تمييزها والتعرف على قيمتها عن طريق لمس علامات بارزة أعلى يسار الورقة النقدية.

وأضاف البنك أن ورقة العشرين جنيهًا الجديدة "تعبر عن الإرادة المصرية في التحول لبناء الجمهورية الجديدة مع الحفاظ على أسس الحضارة الفرعونية القديمة، والتراث الإسلامي للدولة، من خلال الطباعة البارزة الملمس على وجه العملة لمسجد محمد على، أما ظهر العملة فيتضمن تمثال الملكة كليوباترا ومجسم الهرم الأكبر مع العجلة الحربية والمحارب المصري القديم الذي يظهر قوة وعظمة الدولة المصرية القديمة".

خلال الساعات الأخيرة، جرى تناقل صور منسوبة إلى العملة الجديدة، تحمل توقيع محافظ البنك المركزي السابق طارق عامر، وسط حالة من الجدل بسبب وجود ألوان قوس قزح عليها، وهو ما اعتبره البعض مماثلا للعلم المستخدم للتعبير عن المثلية الجنسية.

في برنامجه "الحكاية"، عرض الإعلامي عمرو أديب مقطع فيديو للبنك المركزي يظهر العملة الجديدة بعلامة مائية لونها فضي لمسجد محمد علي، وقال أديب مُعلقا: "مفيهاش رينبو".