"حميدتي" لوزير خارجية السعودية: قواتنا ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال قائد قوات "الدعم السريع" شبه العسكرية السودانية، محمد حمدان دقلو، الشهير بـ"حميدتي"، الاثنين، إنه أكد لوزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان "الالتزام بإعلان جدة، والاتفاق على وقف إطلاق النار".

وأضاف "حميدتي"، عبر تويتر: "بحثت مع وزير الخارجية السعودي، جملة من القضايا والموضوعات المتعلقة بالأوضاع في السودان، والمساعي المبذولة لتحقيق الاستقرار لاسيما الجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في منبر جدة".

وتابع: "أكدت للأمير فيصل بن فرحان التزامنا بإعلان جدة وما توصلنا إليه من اتفاق لوقف إطلاق النار وهدنة انسانية لتسهيل وصول المساعدات وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين".

وقال قائد قوات "الدعم السريع": "ناقشنا أيضا تفاصيل مهمة حول الجهود التي تقودها المملكة مع الشركاء الدوليين في سبيل تحقيق الاستقرار في بلادنا عبر منبر جدة".

وأكد: "نحن ممتنون لجهود المملكة ودعمها السخي من خلال مؤتمر المانحين الذي سيساهم بشكل كبير في تخفيف المعاناة الانسانية التي يواجهها السودانيون، ونتطلع إلى مزيد من الدعم والمساندة من الأشقاء في السعودية ومن الأسرة الدولية كافة".

وأعلن بيان سعودي أمريكي، السبت، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين طرفي القتال في السودان، مدته 72 ساعة، بدأ صباح الأحد.

وحذر البيان من أنه في حال عدم التزام الطرفين بالاتفاق "سيضطر المسهلان إلى النظر في تأجيل محادثات جدة".

وقٌتل أكثر من 3000 شخص في السودان منذ اندلاع الاشتباكات العنيفة بين قوات "الدعم السريع" شبه العسكرية والقوات المسلحة السودانية في 15 أبريل/ نيسان، حسبما قال وزير الصحة السوداني، هيثم إبراهيم، في تصريحات لقناة"الحدث"السعودية، وأضاف إبراهيم أن أكثر من ستة آلاف قد أصيبوا منذ اندلاع المواجهات.

ولا يعمل سوى 40 مستشفى في العاصمة السودانية، الخرطوم، من إجمالي 130 مستشفى، بسبب الاشتباكات الدامية المستمرة، وفقا لإبراهيم.