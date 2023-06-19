أكثر من مليون نازح سوداني.. شاهد كيف يفضل بعضهم العيش تحت حرارة الصيف في الصحراء على العودة إلى وطنهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعهدت دول عربية وأوروبية، الاثنين، بتقديم مساعدات إنسانية إلى السودان، خلال مؤتمر برعاية سعودية، لتنسيق وصول المساعدات إلى البلد الذي مزقته الحرب الدائرة منذ أكثر من شهرين.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى زيادة التمويل للمساعدة في الاستجابة الإنسانية، قائلا إن "17% فقط من التمويل المطلوب للسودان هو المتاح حاليًا" من إجمالي 3 مليارات دولار مطلوبة.

وأضاف غوتيريش أن السودان يغرق في القتل والدمار بسرعة غير مسبوقة، محذرًا من أن استهداف المدنيين يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية.

تنظم الأمم المتحدة، إلى جانب الدول المضيفة، مصر وألمانيا وقطر والمملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي مؤتمرًا لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان.

وأعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، تخصيص مركز الملك سلمان للإغاثة 100 مليون دولار للدعم الإنساني في السودان.

وقال الأمير فيصل بن فرحان، عبر اتصال من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، إن المملكة تواصل مساعيها من أجل حل الأزمة في السودان بشكل سلمي، مُشيرًا إلى أن "الشعب السوداني يتطلع إلى دعم عاجل لمواجهة التحديات".

كما أعلن رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، تقديم الدوحة ٥٠ مليون دولار لدعم الجهود الإغاثية في السودان.

وأشار الشيخ محمد بن عبدالرحمن إلى أن قطر أرسلت 118 طنًا من الغذاء والدواء إلى السودان منذ اندلاع الصراع.

وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري إن مصر وقطر أطلقا مبادرة مشتركة برعاية قادة البلدين لضمان توفير الدعم والمساعدات الإغاثية للشعب السوداني.

وأضاف شكري أن مصر استقبلت ما يزيد عن ربع مليون سوداني منذ اندلاع الأحداث، وحذّر "من حدوث كارثة إنسانية سيدفع ثمنها الشعب السوداني وشعوب دول الجوار".

وأوضح بيان للاتحاد الأوروبي، أن الكتلة عازمة على تقديم ما مجموعه 190 مليون يورو (207 ملايين دولار) كمساعدات إنسانية وتنموية للسودان

وخلال المؤتمر، تعهدت ألمانيا بدفع 200 مليون يورو في صورة مساعدات إنسانية لصالح السودان والمنطقة حتى عام 2024.

يوم السبت، أعلنت السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين طرفي القتال في السودان، لمدة 72 ساعة، بداية من الأحد الماضي.

سبق أن خرق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية اتفاقات مماثلة.

قٌتل أكثر من 3 آلاف شخص وأصيب ما يتجاوز الـ6 آلاف مصاب منذ اندلاع الاشتباكات العنيفة في 15 أبريل/ نيسان، حسب تصريحات لوزير الصحة السوداني، هيثم إبراهيم، لقناة "الحدث" السعودية، السبت.