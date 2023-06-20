دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – غادر وفد مكون من قيادات من الحوثيين مطار صنعاء، الخاضع لسيطرة الجماعة، الإثنين، متجها إلى السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة، وفق ما ذكرته وكالة "سبأ" التابعة للجماعة.

وضم الوفد الحوثي كلا من "نائب وزير الإرشاد وشؤون الحج والعمرة التابعة للحوثيين، فؤاد ناجي، ووكيل قطاع الحج والعمرة بوزارة الإرشاد عبدالرحمن النعمي، واللواء الركن يحيى عبدالله الرزامي، ومدير عام الحج والعمرة علي علي جعيل، وعددا من الشخصيات العلمائية والاجتماعية والقبلية"، وفقا للوكالة.

وكانت قد انطلقت رحلة تضم 273 حاجا من مطار صنعاء السبت الماضي، وتُعد رحلة يوم الإثنين، الثانية التي تقل حجاجا، وعددهم 180، من صنعاء إلى المملكة، وفقا للوكالة.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، قد "أعلنت تسهيل وصول الحجاج اليمنيين القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام وأداء العمرة، من مطار صنعاء إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أسوة ببقية المنافذ البرية والجوية مع اليمن، امتداداً لحرص المملكة على تيسير أداء فريضة وتسهيل أداء مناسك الحج والعمرة على الحجاج والمعتمرين من جميع الدول الإسلامية والعربية"، طبقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).