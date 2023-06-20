إسرائيل توضح موقفها تجاه تسيير رحلات الحج إلى السعودية هذا العام

الشرق الأوسط
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إسرائيل توضح موقفها تجاه تسيير رحلات الحج إلى السعودية هذا العام
صورة أرشيفية لحجاج يطفون حول الكعبةCredit: DELIL SOULEIMAN/AFP via Getty Images

القدس (CNN)-- قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، الاثنين، إن إسرائيل لن تقوم بتسيير رحلات جوية مباشرة إلى السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، مما يبدد الآمال في تحقيق اختراق تاريخي.

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وأضاف هنغبي، لإذاعة "ريشيت بيت" الإسرائيلية: "هذه القضية ظهرت في الماضي، ولم توجد بعد في ترتيب يسمح للعرب الإسرائيليين بالمغادرة مباشرة من هنا إلى المملكة العربية السعودية".

وتابع: "ربما في الحج المقبل سنكون في وضع يسمح لنا بالمساعدة في هذا الأمر، وستغادر الرحلات الجوية من هنا، ولكن ليس في المستقبل المنظور".

ولا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بين إسرائيل والسعودية، على الرغم من الجهود الأمريكية، ورغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الصريحة في تطبيع العلاقات مع المملكة.

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