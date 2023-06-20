دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الجيش الأردني، الثلاثاء، أن الرائد الطيار علي أحمد محمود الحراسيس فارق الحياة متأثرا بإصابته جراء حادث تحطم مروحية عسكرية فوق منطقة البقعة الإثنين.

وأعلن الجيش الأردني في بيان نقلا عن مصدر مسؤول إن الحراسيس فارق الحياة في حادث تحطم المروحية من نوع "كوبرا" أثناء هبوطها الاضطراري خلال رحلة تدريبية فوق منطقة البقعة.

ونشرت قناة "المملكة" الأردنية صورة للحراسيس خلال نقلها الخبر عن القوات المسلحة الأردنية.

وكان مصدر قد أوضح، الإثنين، أن تحطم الطائرة أدى إلى إصابة طياريها اللذين تم إخلائهما إلى مدينة الحسين الطبية وحالتهما العامة متوسطة، قبل أن يفارق أحدهما الحياة الثلاثاء.

ودعا الجيش الأردني المواطنين إلى عدم تداول الشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، دون الرجوع إلى المصدر الصحيح للمعلومة، وفقا للبيان الذي صدر الإثنين حول الحادثة.