أمريكا تعلق على إعادة التمثيل الدبلوماسي بين قطر والإمارات

(CNN)-- رحبت الولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين، بإعادة التمثيل الدبلوماسي بين قطر والإمارات، واستئناف عمل سفارتيهما.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مات ميلر إنها "خطوة مهمة إلى الأمام بين شركائنا في مجلس التعاون الخليجي لتعزيز الاستقرار الإقليمي والتعاون المتبادل".

وأضاف أن "الولايات المتحدة ملتزمة تماما بالعمل مع دول مجلس التعاون الخليجي والشركاء الإقليميين الآخرين لبناء منطقة شرق أوسط أكثر أمنا وتكاملا وسلاما وازدهارا".

وأعلن البلدان إعادة فتح سفارتيهما، في وقت سابق من يوم الاثنين، بعد خلاف دام سنوات.

وتبادل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، التهاني بمناسبة إعلان استئناف عمل السفارتين في البلدين، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وذكرت الوكالة الإماراتية أن "الإمارات وقطر تقرران إعادة التمثيل الدبلوماسي، وذلك باستئناف سفارة دولة الإمارات في الدوحة وسفارة دولة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي مزاولة أعمالها الاثنين".

وبحسب (وام)، "رحب الشيخ عبدالله بن زايد، بهذه الخطوة المهمة، التي تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين دولة الإمارات ودولة قطر، كما تؤكد على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وشعبيهما".

كما بحث الوزيران خلال الاتصال الهاتفي "العلاقات الأخوية وتعزيز مسارات التعاون المشترك، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما، وتبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك"، بحسب الوكالة الإماراتية.

ومن جانبها، ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن "رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، رحب باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، معربا عن تطلع دولة قطر إلى تعزيز الشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين".