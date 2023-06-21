دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، سعد الدين الهلالي ضجة واسعة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريحات عن "جواز" التضحية بالطيور بمناسبة عيد الأضحى والآراء الفقهية الواردة حول ذلك.

جاء ذلك في مداخلة هاتفيه للهلالي على قناة MBC مع الإعلامي عمرو أديب حيث قال: "ثقافة الاستدانة وغلاء الأسعار بالتقسيط، طيب لننشر ثقافة الأضحية بالطيور الي قال عليها داوود بن علي الظاهري وابن حزم الظاهري وروه عن بلال ابن ابي رباح واستندوا إلى أدلة في القرآن والسنة.."

وكان قد ورد لدار الإفتاء المصرية سؤال كان نصه: "ما حكم التضحية بالطيور؟ فإن بعضُ المتصدّرين يُرَوّج للقول بجواز التضحية بالطيور، وأن بعض الصحابة فعل هذا، فما مدى صحة هذا الكلام؟"

وردت الإفتاء المصرية في الجواب المنشور على موقعها الرسمي: "لا يجزئ في الأضحية إلا أن تكون من الأنعام؛ وهي: الإبل، والبقر، والغنم. والرأي القائل بجواز التضحية بكل حيوان يؤكل لحمه، رأي ضعيف، غير معتبر في الإفتاء، ومخالفٌ لعمل الأمة المستقر. وما ورد أن أحد الصحابة قال بجواز التضحية بالطيور غير صحيح؛ لأن النصّ الوارد عنه ليس على ظاهره، وإن حُمِل على ظاهره فهو مجرد اجتهاد من الصحابي، لكنه مخالف لما قد صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا حجة فيه".