دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تصدرت الإمارات قائمة الدول العربية في تقرير التنافسية العالمي للعام 2023، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع لمعهد التنمية الإدارية، والذي يصدر سنوياً ويصنف الاقتصادات العالمية وقدرتها على الازدهار.

وجاءت الإمارات في المركز العاشر عالمياً وهو تقدم بمقدار درجتين عن تصنيفات العام السابق عندما احتلت المرتبة الـ12، لتكون بذلك الدولة العربية الوحيدة من ضمن الدول الـ10 الأوائل في التصنيف العالمي.

وجاءت الدنمارك في المركز الأول عالمياً على قائمة التنافسية العالمية لهذا العام للسنة الثانية على التوالي، لتتبعها أيرلندا في المركز الثاني، ومن ثم سويسرا في المركز الثالث.

ومن بين الدول العربية، تبعت قطر الإمارات لتأتي في المركز الثاني على قائمة الدول العربية والمركز الـ12 في القائمة العالمية، ومن ثم السعودية في المركز الثالث عربياً والـ17 عالمياً.

تعرّفوا أكثر إلى تصنيف الدول العربية في معدل التنافسية العالمي للعام 2023 في الإنفوغرافيك أعلاه: