دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد قائد القيادة المركزية للقوات الجوية الجنرال الفريق ألكسوس غرينكويتش، أن إرسال مقاتلات F-22 إلى منطقة الشرق الأوسط هدفه التصدي لسلوك المقاتلات الروسية "العدواني"، كما رحب في سياق متصل بالتقارب السعودي -الإيراني ووصف العلاقات مع الجيش السعودي بـ"المتينة جدًا".

وقال غرينكويتش في إيجاز صحفي عبر المكتب الإعلامي للخارجية الأمريكية في دبي: "إن الهدف من جلب طائرات الـF22 إلى المنطقة هو التصدي للمقاتلات الروسية وعملياتها العدوانية فقد لاحظنا أن المقاتلات الروسية تتصرف بشكل عدواني وأصبح من الضروري تغيير إجراءاتنا الدفاعية".

وانتقد قائد القيادة المركزية للقوات الجوية تصرفات الطيارين الروس، واصفًا إياها بـ"غير المسؤولة"، وأشار إلى أنهم "يفتقدون للاحترافية".

وفي سياق متصل، قال القائد العسكري الأمريكي عن المصالحة "السعودية-الإيرانية": " أي شيء يساهم بخفض التوتر في الشرق الأوسط هو خطوة إيجابية... ونحن نرحب بهذه المبادرة التصالحية لكنني لست متأكدًا كيف ستنعكس على الوضع في سوريا".

وأضاف غرينكويتش: "نحن نعرف أن إيران ترسل طائرات بدون طيار إلى روسيا والعلاقات بين الطرفين تتطور... والإيرانيون يريدون أن تغادر قوات التحالف سوريا كي تصبح الساحة خالية بالنسبة لهم".

وعن العلاقة مع السعودية قال غرينكويتش: "العلاقة بين الجيشين ومع القوات الجوية السعودية متينة جدًا، وهي من أمتن العلاقات التي نتمتع فيها في المنطقة وهي شريكة لنا مع شركائنا الآخرين".