حمدان بن محمد يغرد عن الغواصة المفقودة: نتمنى السلامة للركاب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، الثلاثاء، إنه يتابع الجهود المبذولة من أجل إنقاذ طاقم الغواصة المفقودة "تيتان" التي فُقدت شمال المحيط الأطلسي أثناء رحلة لاستكشاف حطام السفينة الأكثر شهرة في العالم "تيتانيك".

وكتب ولي عهد دبي، عبر حسابه على تويتر: "بينما تعمل فرق البحث دون كلل لإنقاذ ركاب غواصة أوشن غيت المفقودة: هاميش هاردينغ وشاهزاده داود ونجله سليمان وبول هنري نارجوليه وستوكتون راش، تصلي دبي وأهلها من أجل سلامتهم وعودتهم المأمولة إلى ديارهم".

وأضاف: "نحن نتابع التحديثات بقلق ومتحدون في صلواتنا لهم وعائلاتهم خلال هذه الأوقات الصعبة".

يذكر أن السلطات الأمريكية كانت قالت إن الغواصة التي كانت بحجم حافلة صغيرة كانت تقل 5 أشخاص عندما فقدت السفينة الأم الاتصال بها صباح الأحد، بعد حوالي ساعة و45 دقيقة من هبوطها لاستكشاف حطام "تيتانيك".

وتم تأكيد وجود رجل الأعمال البريطاني هاميش هاردينغ والملياردير الباكستاني شاهزاده داود ونجله سليمان والغواص الفرنسي بول هنري نارجوليه، وستوكتون راش، الرئيس التنفيذي ومؤسس لشركة أوشن غيت التي قادت الرحلة.