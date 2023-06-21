القدس (CNN)-- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، عن خطط للموافقة على حوالي 1000 منزل جديد في مستوطنة إيلي بالضفة الغربية بالقرب من مكان مقتل أربعة إسرائيليين بالرصاص، الثلاثاء.

وقال نتنياهو في بيان إلى جانب وزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش: "ردنا على الإرهاب هو ضربه بقوة وبناء بلدنا".

وكان سموتريتش قد أعلن الأحد عن خطط للموافقة على بناء 4560 منزلا جديدًا في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة بعضها في إيلي.

ولم يرد مكتب رئيس الوزراء على الفور على سؤال لشبكة CNN الأربعاء حول ما إذا كانت الوحدات الأخيرة في إيلي، بالإضافة إلى المنازل التي أُعلن عنها يوم الأحد.