وزير الخارجية الأردني الأسبق مروان المعشّر لـCNN: ما يطرحه نتنياهو "انقلاب قضائي" في ظل انقسام حقيقي داخل إسرائيل

(CNN)-- أصر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأربعاء، على أن إسرائيل "دولة قوانين" عقب هجمات المستوطنين الإسرائيليين على القرى الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال نتنياهو: "جميع مواطني إسرائيل ملزمون بالامتثال للقانون. لن نسمح بالاضطرابات. لن نقبل أي استفزازات للشرطة أو قوات الأمن في هذه الأماكن أو في أي مكان آخر. نحن دولة قانون".

في وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إن المدنيين الإسرائيليين "أحرقوا مركبات وممتلكات الفلسطينيين" في بلدة ترمسعيا الأربعاء، وأن الجيش "يدين هذه الحوادث الخطيرة من أعمال العنف وتدمير الممتلكات".

وجاء البيان العسكري بعد ساعات من إعلان رئيس بلدية البلدة وقوع هجوم للمستوطنين الإسرائيليين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قوات الأمن "دخلت البلدة من أجل إطفاء الحرائق ومنع الاشتباكات وجمع الأدلة"، وأن الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقا في الحادث.

وقال رئيس بلدة ترمسعيا، الأربعاء، إن مئات المستوطنين هاجموا البلدة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيًا قتل. أطلق "تلفزيون فلسطين" الرسمي عليه اسم عمر قططن، 27 عامًا.

وقال رئيس البلدية أديب لافي، إن ما لا يقل عن 12 شخصًا من البلدة أصيبوا بنيران حية، قبل وقت قصير من إعلان وفاة قطين. وقال إن مستوطنين ملثمين أشعلوا النار في السيارات والمنازل.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن ثلاثة أشخاص وصلوا إلى مستشفى في رام الله مصابين بجروح في الأطراف السفلية من الرصاص الحي.

وقال لافي "الجيش الإسرائيلي لا يفعل أي شيء لوقفهم"، في إشارة إلى المستوطنين.

حدث عنف المستوطنين ضد القرويين الفلسطينيين في الضفة الغربية بعد مقتل أربعة إسرائيليين، الثلاثاء، بالقرب من مستوطنة إيلي.

تبعد ترمسعيا أقل من خمسة أميال (ثمانية كيلومترات) عن إيلي.

وقال لافي إن مستوطنين إسرائيليين وصلوا إلى البلدة بعد صلاة الظهر أحرقوا أكثر من 50 سيارة و 15 منزلا في قريته.

وأضاف أن العديد من المستوطنين كانوا ملثمين وحملوا أسلحة.

ويأتي الهجوم بعد أن قال مسؤول فلسطيني يراقب عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية إن 37 شخصًا أصيبوا خلال الليل في هجمات للمستوطنين.